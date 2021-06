Thüringer Projektchor probt erstmals wieder in Sondershausen

Sondershausen. Nach 14 langen Monaten konnten die Sänger des Thüringer Projektchors Thuringia cantat endlich wieder gemeinsam singen.

Nach 14 Monaten Pause aufgrund der Corona-Pandemie trafen sich am Wochenende rund 40 Sänger des Projektchores „Thuringia Cantat“ zum gemeinsamen Singen in der Landesmusikakademie Sondershausen. Verbandschorleiter Prof. André Schmidt habe eine facettenreiche und beschwingte Auswahl an internationaler Chormusik der vergangenen 100 Jahre geprobt, teilte die Landesmusikakademie mit. Einen Einblick in die Probenarbeit konnte das Sondershäuser Publikum dennoch gewinnen: Aus dem Achteckhaus wurden ab 17 Uhr die Ergebnisse des Wochenendes auf das Gelände rund um den Marstall übertragen.