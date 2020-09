„Eine schöne Idee“, sagte der Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) am Montag völlig überrascht, als ihm Mitarbeiter vom Zirkus Robini zum 50. Geburtstag gratulierten. Zirkus-Chef Robin Schmidt nahm die Gratulation – mitgebracht hatte er dafür die Kamele Ali und Elfriede – zum Anlass, sich herzlichst beim Stadtoberhaupt sowie bei der ganzen Stadt Sondershausen für die Unterstützung zu bedanken. Der Zirkus ist seit Beginn der Corona-Pandemie in der Kreisstadt gestrandet und erfährt seitens der Stadtverwaltung sowie aus der Bevölkerung viel Hilfe. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Schmidt.