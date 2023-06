Sondershausen. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel informiert berät Senioren, wie sie sich vor Trickbetrügern schützen können.

Einen weiteren Vortrag zum Thema „Enkeltrick und Trickbetrug“ wird es am kommenden Montag, 5. Juni, um 14.30 Uhr in der Cafeteria der AWO Seniorenresidenz „Udo-Stiemerling-Haus“, Cannabichstraße 4, in Sondershausen geben. Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel gibt wertvolle Tipps und Hinweise zum richtigen Verhalten.