Torpfeiler an Schlossmauer Sondershausen müssen saniert werden

Die beiden Torpfeiler am Marktplatz hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Freitag mit einer Absperrung gesichert.

Am Marktplatz in Sondershausen hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Freitag zwei zum Schloss-Ensemble gehörende Torpfeiler mit einer Absperrung gesichert. Sie müssen vorübergehend abgebaut werden, weil sich stellenweise Fugenmörtel löse, heißt es in einer Mitteilung der Schlösserstiftung. Die Standfestigkeit der beiden Torpfeiler könne im gegenwärtigen Zustand nicht garantiert werden.