Treff mit Frühstück

Zum nächsten Eltern-Kind-Treff „Grünschnabel“ wird am 11. November, um 10 Uhr, in das evangelische Gemeindezentrum, Herrenstraße 3, eingeladen. Wer kann, stellt etwas dazu, wer nicht kann, setzt sich gerne einfach an den gemachten Tisch, so die Veranstalter. Für die Planung wird diesmal um eine Anmeldung bis 8. November bei Nancy unter 0162/5 14 48 64 oder Katja 0173/2 73 20 35 gebeten. Auch den 9. Dezember sollten sich Interessierte schon vormerken, da sollen Weihnachtsgeschenke gebastelt werden.