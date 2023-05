Trödelmärkte in Sondershausens Innenstadt

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen organisiert erstmals gleich zwei Trödelmärkte an einem Tag. Auch Kinder können hier verkaufen.

Sondershausens Innenstadt verwandelt sich am 1. Juli zu einem großen Trödelmarkt. In der Fußgängerzone können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren von 8 bis 12 Uhr anbieten, was sie in ihrem Kinderzimmer entbehren können.

Angeboten werden kann alle Spielwaren, Bücher, Videos, Hörspiele, aber keine Neuware. Standgeld wird von den Kindern nicht erhoben. Die Platzvergabe erfolgt von 8 bis 9 Uhr ausschließlich durch Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Zu beachten ist natürlich, dass die Kinder die Verkäufer sind. Auch Kurzentschlossene können sich noch vor Ort oder per Mail an marktwesen@sondershausen.de unter Angabe des Alters anmelden. Erstmals wird es an diesem Tag auch einen Trödelmarkt von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz geben, bei dem dann Erwachsene nach stöbern können. Anmeldung unter Telefon: 0151/11 72 33 26.