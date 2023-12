Übergangsweise Poststelle in Rottleben eröffnet

Kyffhäuserland Nachdem die Poststelle in Bad Frankenhausen den Postdienst nicht mehr wahrnimmt, gibt es eine Lösung in der Gemeinde Kyffhäuserland

Um insbesondere älteren Menschen lange Wege zu ersparen, habe man in Rottleben, in der Barbarossastraße 15 (beim Autohaus Lerdon), seit einiger Zeit eine zwischenzeitliche Poststelle eröffnet, informierte die Verwaltung der Gemeinde Kyffhäuserland. Grund dafür ist, dass die Poststelle in Bad Frankenhausen den Postdienst nicht mehr anbiete. In Rottleben würden montags bis freitags, jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, alle Postangelegenheiten, was Porto, Briefe und Pakete betreffe, erledigt. Eine Ausnahme sei hier lediglich der Postbankservice, den man nicht anbieten könne.