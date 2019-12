Manfred Schwark Foto: Henning Most

Manfred Schwark,

78 Jahre, Rentner aus Sondershausen:

Der Nikolaustag gehört einfach mit zur Weihnachtszeit, denn es ist die Vorfreude auf den Weihnachtsmann. Selbstverständlich werden die Schuhe auf Hochglanz poliert und am Vorabend des 6. Dezember vor die Haustüre gestellt. Eine kleine Überraschung findet sich dann immer in den Schuhen wieder. Für meine liebe Frau gibt es Konfekt, ich wünsche mir einen kleinen Taschen-wärmer für kalte Fußballtage am Spielfeldrand als Fan von Empor.

Kerstin Herzau Foto: Wilhelm Slodczyk

Kerstin Herzau,

57 Jahre, Mitarbeiterin Mehrgenerationenhaus Roßleben:

Mein Mann bekommt etwas von mir, meist was Süßes -- Nüsse, eine Apfelsine, Kleinigkeiten eben. Ich finde das gar nicht albern in unserem Alter, sondern eine liebe Geste untereinander. Man muss nicht auf den Valentinstag warten, um auf diesem Wege eine kleine Freude zu bereiten. Enkelkinder habe ich leider noch nicht. Unsere Schuhe sind immer sauber, weil ich die immer putze. Das mache ich gerne. Aber mein Mann putzt auch manchmal.

Wolfgang Risch Foto: Henning Most

Wolfgang Risch,

65 Jahre, Ruheständler aus Sondershausen-Jecha:

Natürlich werden die Stiefel und Schuhe am 6. Dezember vor die Haustürgestellt, und sie sind dann auch, wie es sich gehört, ordentlich blitz und blank geputzt. Das Prozedere hat bei uns in der Familie schon ein lange Tradition, die haben wir schon von unseren Eltern und Großeltern übernommen und geben es an unsere Enkelkinder weiter. Ich bin ja mal gespannt, welche Überraschung auf mich und meine Frau wartet.

Angelika Hecht Foto: Wilhelm Slodczyk

Angelika Hecht,

59 Jahre, Betreuerin Stiftung Finneck, aus Wiehe:

Natürlich sind meine Stiefel sauber für den Nikolaus! Aber auch sonst putze ich Schuhe. Eigentlich müsste mir ja meine Mutter was reinstecken, so wie früher. Aber die wohnt in Saalfeld, leider. Es wäre schön, wenn ich sie bei mir hätte. So bin ich eben der Nikolaus für unsere ganze Familie – die Kinder und die Enkel. Zwei Enkelkinder habe ich, eins davon wohnt in Wiehe. Mein Mann bekommt natürlich auch etwas, das ist doch ein schöner Brauch!

Raimund Scheja Foto: Wilhelm Slodcyk

Raimund Scheja,

60 Jahre, stellvertretender Landrat, aus Heygendorf:

Ich habe immer geputzte Schuhe! Die putze ich natürlich selbst – und nicht nur für den Nikolaus. Ich mag es, wenn die Schuhe gepflegt aussehen und glänzen. Saubere Schuhe sind eine Visitenkarte. Am Nikolaustag bekomme ich immer etwas in den Schuh gesteckt – ein paar Süßigkeiten oder Schokolade, eben was dazu passt. Wenn ich dran denke, bekommt meine Frau vielleicht auch was. Ich habe auch zwei Enkelkinder, aber die wohnen weiter weg.

Sylvia Helbing Foto: Henning Most

Sylvia Helbing,

63 Jahre, Ruheständlerin aus Sondershausen:

Mein Mann und ich machen das schon lange nicht mehr, die Stiefel und Schuhe vor die Tür am 6. Dezember zu stellen. Sicherlich, als Kinder haben wir das gerne gemacht, um eine süße Überraschung zu ergattern. Uns sind unsere Enkelkinder aber heute wichtiger. Denn die besuchen uns zum Nikolaustag und zwar in der Erwartung, dass der Nikolaus an die Tür klopft und im Gepäck reichlich Süßigkeiten dabei haben wird.