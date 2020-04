Heldrungen. 6000 Euro – so hoch ist die Schadenssumme nach einem Unfall in Heldrungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Heldrungen: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Gegenverkehr

Bei einem Unfall in Heldrungen ist am Dienstagnachmittag ein Schaden von 6000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 19-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Straße Am Bahnhof in Richtung Oldisleben unterwegs war, in einer Linkskurve kurz vor dem Bahnübergang mit ihrem Auto auf die Gegenspur gekommen. Dort kollidierte ihr Fahrzeug seitlich mit einem entgegenkommenden Ford. Verletzt wurde niemand.