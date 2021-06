Unfallfahrer flüchtet: Hoher vierstelliger Schaden nach Zusammenstoß in Sondershausen

Sondershausen An einer Kreuzung in Sondershausen sind zwei Autos kollidiert. Ein Fahrer flüchtete, doch die Polizei kommt ihm so auf die Spur.

Mindestens 8000 Euro Schaden hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Possenallee in Sondershausen hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 31-Jährige, kurz nach 15 Uhr, mit seinem Auto die Edmund-König-Straße in Richtung Cannabichstraße.

Im Kreuzungsbereich Possenallee kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen, der die Possenallee in Richtung Julian-Grimau-Straße befuhr. Anstatt anzuhalten, setzte der 31-Jährige seine Fahrt fort und meldete sich erst später bei der Polizei.

Zurück ließ er jedoch sein vorderes Kennzeichen, weshalb die Polizisten ihm schnell auf die Spur kamen. Sie trafen ihn zu Hause an. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab über 0,7 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer des Astra wurde leicht verletzt.