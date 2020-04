Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unverändert 27 Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Eine positive Nachricht: Am Wochenende hat sich die Zahl der Coronafälle im Kyffhäuserkreis nicht weiter erhöht. Es sind – wie der Stand am Freitag – insgesamt 27, teilt Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes, mit. Weiterhin seien drei Infizierte in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Insgesamt gebe es mit Blick auf die vergangenen Wochen im Kyffhäuserkreis bereits acht Genesene. Diese Zahl hat sich nicht verändert.