Urkunde für erste Tierpatenschaft übergeben

Im Tierpark der „Kleinen Wartburg“ in Clingen hat sich wieder einiges getan. So konnte im Rahmen der jüngsten Sitzung des Fördervereins der Einrichtung eine Urkunde für die Übernahme der ersten Tierpatenschaft übergeben werden. Die 11-jährige Tochter des Vereinsmitglieds René Kokert hatte sich für die Unterstützung des Shetlandponys Lotte entschieden. Zudem informierte der Verein, dass ein neues Stallgebäude für die Ziegen bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt wurde – Baubeginn war erst im Oktober. Die nächste Veranstaltung in dem Naherholungsgebiet lässt auch nicht lange auf sich warten. Denn der Tierschutzverein lädt hier am Sonntag, 15. Dezember, von 15 bis 18 Uhr zu einem gemütlichen Adventsnachmittag mit Adventsfeuer ein. So könne man es sich im Gastraum der Gaststätte im Warmen gemütlich machen oder auch auf der Terrasse an der Feuerschale Kaffee, Glühwein, Kinderpunsch, Plätzchen, Würstchen oder Stockbrot genießen. Nur bei dauerhaft strengem Frost könne die Veranstaltung nicht stattfinden, gibt der Förderverein zu bedenken. Die Erlöse der Veranstaltung sollen dem Tierpark zugute kommen, erklärte René Kokert. Geld wird unter anderem für den Weiterbau des Eselgeheges benötigt. Hier sei man weiterhin auf Spenden und Fördergelder angewiesen, so Kokert. Zum Beispiel steht eine neue Umzäunung des Geheges auf dem Plan. Diese habe die besten Tage hinter sich, sei mehr als 40 Jahre alt. Die Vorderseite sei Dank Sponsorings einer Rohr- und Kanalreinigungsfirma aus der Gemeinde Topfstedt bereits fertiggestellt, informierte Andreas Rothe, Pächter der „Kleinen Wartburg“.

Für die restliche Umzäunung will der Förderverein die nötigen Mittel auftreiben. Dazu habe man Fördermittel beantragt und zum Teil genehmigt bekommen. Geplant ist in naher Zukunft auch die Erneuerung vom Dach des Stalles, in dem die Grautiere untergebracht sind. Und das Gehege soll teilweise mit Gehwegplatten ausgelegt werden.