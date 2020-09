Urkunden von der Wäscheleine

Friedrichsrode. Sieger der 11. Jugend-Kunst-Biennale in Friedrichsrode gekürt. Ausstellung zeigt 100 Werke.

Wie platziert man fast 300 Gäste in Corona-Zeiten? Auf einer großen Wiese unter freiem Himmel. Die Macher der 11. Jugend-Kunst-Biennale haben einen Weg gefunden, um den größten Jugendkunstwettbewerb Nordthüringens feierlich zu eröffnen. Am Donnerstagabend wurden die Gewinner in Friedrichsrode gekürt. Die besten 100 Arbeiten der jungen Talente sind jetzt im Kunststall des Kunsthofes zu sehen.

Für die Ausstellung im Kunststall Friedrichsrode haben die Juroren aus den 356 Einreichungen die 100 besten Arbeiten ausgesucht. Darunter ist auch das Bild „Human“ von Antonia Hentrich aus Leinefelde. Foto: Sibylle Klepzig