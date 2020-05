Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urlaub ohne Urlaub

Nur noch ein paar Tage, dann ist es endlich so weit. Mein Jahresurlaub beginnt.

Für viele ist die Urlaubszeit die schönste Zeit des Jahres. 2020 ist aber alles erstmal anders. Die Corona-Pandemie hat einigen Reisewilligen schon einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht oder macht es noch. Zumindest wer in der zweiten Jahreshälfte gebucht hat, hofft, dass die langersehnte Urlaubsreise angetreten werden kann.

Ich habe keine Reise geplant. Weder ins Ausland, noch zu einem der vielen lohnenden Ziele in Deutschland. Denn die Mehrzahl schließt sich momentan auf Grund der Beschränkungen von ganz allein aus. Und nach Erholung unter Einhaltung einer ganzen Reihe von Auflagen steht mir nicht der Sinn. Ich bin froh, in diesen Zeiten Besitzer eines Kleingartens zu sein.

In der Parzelle ist es wirklich schön und sie dient auf jeden Fall zur Erholung. Zutun gibt nebenbei bemerkt auch immer etwas. So soll das innere der Laube neu gestaltet werden. Zudem ist einer meiner Brüder seit wenigen Tagen Neu-Kleingärtner. Ihm habe ich Hilfe angeboten, seine Parzelle erstmal auf Vordermann zu bringen. Ich freue mich riesig auf den Urlaub, auch wenn der dieses Jahr ohne Urlaub in der Ferne stattfindet.