Verband der Behinderten feiert 30-Jähriges Bestehen

Zur Feier des 30-jährigen Bestehens vom Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis wurde am Freitag zu dessen Räumlichkeiten am Sondershäuser Schlosspark eingeladen. Gegründet habe man den Verband 1990, um als Ansprechpartner für und Vertreter von Menschen mit Behinderung da zu sein. Während der Festveranstaltung überreichte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) einen Scheck vom Thüringer Finanzministerium in Höhe von 5000 Euro an die Verbandsvorsitzende Heidi Meister (rechts). Das Geld ist bestimmt für die Anschaffung eines dringend benötigten Transporters.