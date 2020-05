Die Stadtratsmitglieder von Greußen treffen sich zur Sitzung in der Lagerhalle auf dem Ziegenhof Peter.

Vereinszuschuss wird in Greußen beraten

Mit dem Kauf der Industriebrache Alte Schokoladenfabrik wird sich am Donnerstag der Stadtrat von Greußen befassen. Um 18 Uhr beginnt die Sitzung aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in der Halle des Landwirtschaftsunternehmens Ziegenhof Peter in Greußen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Aussetzung der Elternbeiträge für die kommunale Kindertagesstätte und die Vereinbarung von Zuschüssen für den SV Blau-Weiß Greußen.