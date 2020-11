Verordnung des Kyffhäuserkreises läuft aus

Die Allgemeinverfügung des Landkreises, die bereits im November die Maskenpflicht ausgeweitet und strengere Regeln für privaten Feiern vorgesehen hatte, ist am Montag ausgelaufen. Eine Verlängerung oder eine neue Verfügung hat der Landkreis nicht erlassen, erklärte auf Nachfrage der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Die neue Corona-Sonderverordnung des Landes, die am 1. Dezember, in Kraft tritt, schränke private Treffen auf fünf Personen aus zwei Haushalten ein und sei insofern strenger als die kreisliche Allgemeinverfügung bislang. Auch die Regeln zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes seien ausgeweitet worden. Aktuell plant der Landkreis keine weitergehenden Beschränkungen. Erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 werde über neue Maßnahmen zu reden sein, so sieht es auch die Verordnung vor.

Am Montag meldete der Landkreis zwei neue Infektionen. Aktuell gibt es 247 aktive Coronafälle – 67 im Westteil des Kreises, 180 im Ostteil. Die Inzidenz liegt bei 146,9. Im Krankenhaus werden 16 Menschen behandelt. 1530 Personen befinden sich in Quarantäne.