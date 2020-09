Verwaltung bemüht sich um leere Geschäfte

Blick in die Innenstadt von Sondershausen.

Sondershausen. Arbeitsgruppe der Sondershäuser Stadtverwaltung führt aktuell Gespräche mit Besitzern von fünf leerstehenden Häusern in der Innenstadt.

Mit fünf leerstehenden Immobilien in der Hauptstraße in Sondershausens Innenstadt befasst sich aktuell eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung, erklärte Claudia Langhammer, die Leiterin der Stabsstelle Kultur und Wirtschaftsförderung in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Das Thema ist immer wieder Thema im Stadtrat gewesen. Im Juli war zum Thema Leerstand auf Antrag der CDU beschlossen worden, einen Fonds aufzulegen, aus dessen Mitteln Ruinen aufgekauft und vermarktet werden sollen.