Verwerten – Verarbeiten – Verformen

Der Geschichts- und Altertumsverein für Sondershausen und Umgebung lädt am Dienstag, dem 12. November, 18.30 Uhr, zu einem Vortrag über ein nicht allein archäologisches Thema ein: „Verwerten – Verarbeiten – Verformen“. Der gebürtige Sondershäuser Professor Matthias Becker ist Mitarbeiter am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und bietet in seinen Vorträgen immer wieder interessante Einblicke in die Archäologie in Mitteldeutschlands. Entgegen einer ersten Ankündigung findet der Vortrag im Liebhabertheater des Schlosses Sondershausen statt.

Recycling von Bunt- und Edelmetall bildet seit dem Beginn der Metallurgie einen festen Bestandteil der Rohstoffversorgung im Feinschmiedehandwerk. Wie kann man Recyclingmaterial identifizieren? Welche Formen des Recyclings lassen sich unterscheiden? Aus welchen Gründen und auf welchen Wegen werden Metallobjekte ihren Kreisläufen entzogen und neu verwertet? Das betrifft neben der Archäologie auch soziale und umweltgeschichtliche Aspekte. Im Rahmen des Vortrages soll an Hand von Beispielen diesen Fragen nachgegangen werden. Neben dem Geschichtsverein unterstützen auch der Förderkreis Schloss und Museum Sondershausen sowie das Schlossmuseum Sondershausen diese Vortragsreihe.