Blick auf die Veranstaltungen an diesem Wochenende in der Region. Aschermittwoch ist nicht überall alles vorbei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Musik im Angebot

Eine Menge Musik verschiedener Genres können Interessierte am Wochenende bei Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis hören.

Konzerte

Sondershausen. Die Band „Klinge & Co“ spielt am Samstag, 21 Uhr, im Achteckhauskeller Gute-Laune-Musik zum Mitsingen sowie Rock-Klassiker aus der Musikgeschichte des letzten Jahrzehnte. Die Band wisse ihr Publikum mit Entertainer-Qualität und eigenen Interpretationen bekannter Hits zu begeistern und führe es mit viel Humor durch ihr Programm.



Sondershausen. Eine Disco-Party ist im Klubhaus Stocksen am Samstag ab 22 Uhr angesagt. „Classic House Night“ ist das Motto des Abends.





Sondershausen. Erstmals gastieren die drei beliebten Fellas-Sänger im Liszt-Saal des Sondershäuser Schlosses. Am Sonntag ab 19 Uhr stellen sie ihr aktuelles Bühnenprogramm „Love is in the Air“ vor mit einer Auswahl hervorragender Popsongs zum Thema Liebe und Frühling. Hits musikalischer Größen wie Aretha Franklin, Diana Ross oder Stevie Wonder stehen moderne Songs von Beyonce und eine Interpretation des Queen-Klassikers „Bohemian Rhapsody“ gegenüber. Im Part mit klassischen Titeln erklingt „Nessum dorma“ zum ersten Male im Trio und aus der Welt der Operette haben Marvin Scott, David Johnson und David Roßteutscher Arien aus den Franz-Lehar-Werken „Giuditta“ und „Land des Lächelns“ ausgewählt.

Sportschießen

Bottendorf. Der Bottendorfer Großkaliber-Schützenverein führt Sonnabend auf der Anlage am Pfaffenrain von 9 bis 13 Uhr sein Frühjahrspokal-Schießen für KK-Standard-Gewehr, KK-ZF-Gewehr sowie KK-Pistole/Revolver durch. Anmeldeschluss ist am Wettkampftag um 12.30 Uhr, teilt der Verein mit. Die drei Bestplatzierten je Disziplin erhalten Pokale..

Fasching

Obertopfstedt. In der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ wird am Freitag Karneval gefeiert. Um 20.11 Uhr beginnt das Programm, am Samstag ebenfalls 20.11 Uhr und am Sonntag ist um 14.11 Uhr Kinder- und Familienfasching mit Kaffee und Kuchen. Der Faschingsverein, der Wirt und DJ Jubelprinz laden ein.

Sachenbasar

Ebeleben. Freitag findet von 14 bis 19 Uhr in der Grundschule „Adolph Diesterweg“ ein Sachenbasar statt. Kindersachen speziell Frühjahrs- und Sommerbekleidung sowie Spielwaren werden angeboten.

Bühnenball

Nordhausen. Für zwei lange Abende verwandelt sich das Theater Nordhausen für den Nordhäuser Bühnenball in eine lateinamerikanische Landschaft, in der bis in die frühen Morgenstunden hinein gefeiert werden kann. Am Freitag und Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr, wird zu einer großen Show unter dem Titel „Gauchos, Chicas, Cha-cha-cha oder So geh’n die Gauchos, die Gauchos die geh’n so!“ ein, für die sich der Stückautor und Regisseur Achim Lenz eine fröhlich-skurrile Geschichte in lateinamerikanischem Setting ausgedacht hat. Zu hören sein wird auch das Sondershäuser Loh-Orchester. Es gibt noch Restkarten.

Schulung

Gundersleben. Eine Verkehrsteilnehmerschulung gibt es am Freitag, 19 Uhr, im Haus der Vereine in Gundersleben.

Frauentag

Westerengel. In einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen wird am Samstag ab 15 Uhr in der Westerengeler Gaststätte Frauentag gefeiert. Dazu laden Dorfverein und Ortschaftsrat alle Frauen und Mädchen herzlich ein.

Wanderung

Heygendorf. Der Sportverein Heygendorf und die DRK-Ortsgruppe laden am Samstag, 7. März, zur Märzenbechertalwanderung (ca. sechs Kilometer) ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Turnhalle. Es besteht die Möglichkeit, mit einem Kleinbus ins Märzenbechertal zu fahren. Dieser steht 14.15 Uhr an der Bushaltestelle bereit. Gegen 15 Uhr können alle Beteiligten zurückfahren. Es folgt ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Sportlerheim.