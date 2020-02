Viel Spaß im ersten Schnee des Jahres

Sondershausen. Mit dem ersten Schnee in diesem Jahr liefern sich Florian und Johannes aus Erfurt gleich eine kleine Schneeballschlacht auf dem Gelände vom Freizeit- und Erholungspark auf dem Possen bei Sondershausen. Die beiden Jungs sind mit ihren Großeltern Rainer und Martina Schlennstedt aus Harras seit einigen Tagen unterwegs, um gemeinsam die Region zu erkunden. Eine Station des Quartetts war auch die Kyffhäusertherme in Bad Frankenhausen sowie das Freizeitbad Thyragrotte in Stolberg im Harz.