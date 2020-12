Seit 1. Dezember herrscht an den Schulen im Kyffhäuserkreis die Corona-Stufe gelb: Eingeschränkter Präsenzbetrieb, erhöhter Hygieneschutz, neue flexible Lösungen sind die Richtlinien aus dem Ministerien. Was bedeuten diese aber genau für die Schulen?

„Die Anfragen von den Schulleitern häufen sich, das ist klar“, sagt Schulamtsleiter Bernd-Uwe Althaus. „Was soll ich tun bei einem bestimmten Krankenstand in der Lehrerschaft, bei einem speziellen Infektionsgeschehen?“, nennt der Schulamtsleiter beispielhaft Fragen, die er und seine Referenten versuchen zu beantworten. Der Ministerbrief böte Orientierung. Nun sei man „gemeinsam gefordert“, dies umzusetzen. Bislang habe man immer eine Lösung gefunden. „Es sei denn, Neuinfektionen zwängen zur Schließung.“ Klar sei aber auch: Wenn viele Lehrer in Quarantäne müssten, könne man „über Nacht nicht Dutzende neu hervorzaubern“.

Schulleiter und neun Kollegen sind in Quarantäne

Was Quarantäne bedeutet, bekommt Mario Bauschke am eigenen Leib zu spüren. Nach dem Corona-Fall eines Schülers befindet sich der Leiter der Regelschule Roßleben wie neun weitere Kollegen derzeit daheim, arbeitet von dort aus telefonisch. Auch am Konzept: „Präsenzunterricht so viel wie möglich, denn der bringt weit mehr als häusliches Lernen“, so Bauschkes Strategie. Die 5. und 6. Klassen würden nun nach dem Prinzip der festen Gruppen unterrichtet: Vier Lehrer sind fest „zugeteilt“, geben täglich vier Stunden. Die 7. bis 10. Klassen würden so weit geteilt, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet ist. So könnten jeweils fünf Stunden, zeitlich gestaffelt, unterrichtet werden. Derzeit sind, wegen der Lehrer-Quarantäne, nur die 5. und 6. in der Schule. Ziel ab nächste Woche ist: Alle Schüler täglich vor Ort, wenn auch verkürzt. Klar, so Bauschke, er habe sich „am Konzept von oben orientiert. Aber den Kopf, wie es umzusetzen ist, haben wir uns gemacht.“ Er habe das Glück, dass seine Lehrerschaft „voll hinter dem Konzept steht – und dies, obwohl 80 Prozent zur Risikogruppe zählen.“

Acht Klassen und acht Lehrer befinden sich, Stand Mittwoch, in der Gemeinschaftsschule Oldisleben in Quarantäne. „Wir tun schon in puncto Schutz unser Bestes, aber den häuslichen Bereich können wir nicht beeinflussen“, sagt Schulleiterin Heike Wilke. Feste Lehrer, feste Gruppen – lautet ihr Prinzip für die Grundschulklassen. Im oberen Bereich: Wechselunterricht – eine Woche Präsenz, eine Woche daheim. Noch seien die Vorgaben, die Spielraum lassen, umsetzbar. Doch entscheidend sei die Quarantäne – und damit Personallage.

In den Räumlichkeiten der Thüringer Gemeinschaftsschule Greußen wird wie schon in den vergangenen Monaten auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Diese beinhalten das Einbahnstraßensystem im Schulgebäude, um Ansammlungen von Schülern zu vermeiden, unterschiedliche Pausenzeiten, separate Bereiche für die Pausen und die Maskenpflicht auf dem Schulgelände, ausgenommen die Klassenräume. Um den Anforderungen der Stufe gelb gerecht zu werden, habe man innerhalb von zwei Tagen die Stundenplane so verändert und abgestimmt, dass der Unterricht gewährleistet werden kann.

Bildungs- und Erziehungsauftrag wird umgesetzt

„Wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, den wir, wenn auch eingeschränkt umsetzen“, erklärte Schulleiter Jürgen Ludwig. So findet der Unterricht der Klassenstufen eins bis vier in der Zeit von 7.45 bis 12 Uhr statt. Die Schüler haben jeweils nur zu ihrem Lehrer Kontakt.

In den Klassenstufen fünf und sechs werden feste Gruppen gebildet, unterrichtet wird in den Klassenräumen. Ein täglicher Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht erfolgt für die Klassenstufen sieben bis zehn. Die elften und zwölften Klassen erhalten Präsenzunterricht, aber mit Abstand. Um den zu gewährleisten werden in Greußen auch die Mensa und die Sporthalle genutzt.