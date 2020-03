Kyffhäuserkreis. Volkshochschule des Kyffhäuserkreises kündigte Vorträge am Wochenende an, die im Internet übertragen werden.

Volkshochschule bietet Bildung im Internet

Die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises macht auf weitere Bildungsangebote aufmerksam, die trotz Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Internet wahrgenommen werden können. Am Samstag werde Matthias Hoesch, der Praktische Philosophie an der Universität Münster lehrt, einen Vortrag halten zum Thema „Wie sollen wir handeln? Eine Einführung in die Ethik“. Dem Vortrag könne kostenlos am Samstag ab 19.30 Uhr gelauscht werden unter: https://zoom.us/j/164046554.

Der Umgang mit der Verbreitung des Coronavirus lasse sich mit gewohnten Maßstäben kaum noch bewerten. Der Vortrag erörtert verschiedene Antworten auf die Frage, was eine richtige Handlung ausmacht. Der Frage „Wie gefährlich ist Corona für die Wirtschaft?“ geht am Sonntag Felicitas Wilke, freie Journalistin, nach. Ein Überblick, wer die vielen Verlierer und wenigen Gewinner der Corona-Krise seien, wie sich Verbraucher derzeit verhalten sollen – und wie das Virus die Arbeitswelt dauerhaft verändern könnte, finden Sie in der Veranstaltung am Sonntag um 19.30 Uhr unter: https://zoom.us/j/278627235.