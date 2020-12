Volkssolidarität übernimmt Sondershäuser Pflegedienst

Alle 23 Mitarbeiter vom Pflegedienst Schettler aus Sondershausen übernimmt der Verein Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser und kümmert sich ab sofort auch um die etwa 100 Patienten, die das Familienunternehmen in ambulanter und Intensivpflege betreut hat. Am Dienstag übergaben Olaf und Ulrike Schettler ihre Firma, die sie vor 30 Jahren selbst aufgebaut haben an den neuen Eigentümer, der von Geschäftsführer Dirk Jürgens vertreten wird.

„Diesem Schritt ging eine lange abgewogene Entscheidung voraus“, erklärt der 60-jährige Schettler. Er und seine Frau wollten sich aus dem aufreibenden Alltag als Unternehmer und Pflegefachkräfte zurückziehen. „Wir haben unsere Firma offiziell ausgeschrieben und uns unter den Bewerbern bewusst für die Volkssolidarität entschieden, weil wir denken, dass unsere Arbeit so am Besten fortgesetzt wird.“

Ihr Unternehmen geht an einen neuen Eigentümer, der selbst seit Jahren in der Pflegebranche in der Region aktiv ist. Allein in Sondershausen beschäftige die Volkssolidarität nach Übernahme der Schettler-Angestellten 74 Mitarbeiter in der Altenpflege, war von Pflegedienstleiterin Ivonne Kraft zu erfahren. „Wir versorgten mit etwa 200 Personen in der Sondershäuser Region bislang schon doppelt so viele Patienten wie das Unternehmen Schettler“, erklärt Jürgens. Allerdings bringe die Übernahme für die Volkssolidarität auch neue Herausforderungen in dem für das Unternehmen bislang unbekannten Bereich der Intensivpflege mit. Familie Schettler betrieb in der Sondershäuser Karnstraße eine Intensivpflegestation. „Gut, dass wir uns dort auf die Erfahrung des übernommenen Personals verlassen können“, schätzt Jürgens ein.

Neben der Altenpflege-Ambulanz und zwei Häusern für betreutes Wohnen in Sondershausen, betreibt die Volkssolidarität in Roßleben und Artern noch zwei Kindertagesstätten. Die Einrichtungen und auch viele ambulant Versorgte beliefert der Verein mit Mahlzeiten aus der eigenen Küche im sachsen-anhaltinischen Querfurt, so der Geschäftsführer.