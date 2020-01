Von wegen Schicht im Schacht

„Es ist ein besonderer Tag für euch und auch für uns“, sagte Jens Krautwurst, Bereichsleiter Geschäftsstellen der Kyffhäuser-Sparkasse den anwesenden Lehrern und Schülern. Letztere hatten sich über einen Zeitraum von elf Wochen am 37. deutschlandweit ausgetragenen Planspiel Börse beteiligt. Und eine Spielgruppe aus dem Landkreis ist bei dem Ende vergangenen Jahres abgeschlossenen Planspiel soweit gekommen, wie keine andere aus dem Kyffhäuserkreis zuvor, berichtete Krautwurst nicht ohne Stolz. Letzteres war er auch ob der Rekordbeteiligung im Kyffhäuserkreis. Bei dem Planspiel tauchen die Schüler in die aufregende Welt des Wertpapierhandels ein und versuchen, ihr virtuelles Startkapital, mit dem sie arbeiten, zu vermehren. „Euer Ergebnis sagt mir, dass ihr eine ziemlich gute Spürnase hattet“, verriet Jens Krautwurst gleich zu Beginn der Abschlussveranstaltung in der Kyffhäusersparkasse in Sondershausen. So hat es mit dem Team „Schicht im Schacht“ des Staatlichen Berufschulzentrums Kyffhäuserkreis (SBZ), erstmals eine Spielgruppe geschafft, die Depot-Gesamtwertung des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen zu gewinnen – für den Sieg erhielt die Spielgruppe tausend Euro. Für den ersten Platz im Kyffhäuserkreis wurde das Team zuvor bereits mit 200 Euro belohnt. Auch die Zeit- und Drittplatzierten der Kreiswertung – die Spielgruppen „Stonks 117“ und „Jennie“, beide vom Gymnasium Klosterschule Roßleben – konnten sich über einen Geldpreis freuen. Die Nachhaltigkeitswertung entschied das Team „BlackRock666“ vom Scholl-Gymnasium Sondershausen vor „eHh5F“ vom SBZ sowie „The Wolves of Scholl“, ebenfalls vom Scholl-Gymnasium für sich. Einen erstmals vergebenen Sonderpreis in Höhe von tausend Euro für den ersten Platz bei den teilnehmenden Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet beider Bundesländer erhielt zudem das SBZ. Aus dem Kyffhäuserkreis hatten insgesamt 140 Schüler, in 41 Spiel-Teams aus sechs Bildungseinrichtungen teilgenommen. „Die Scheine sind übrigens alle echt“, sagte Jens Krautwurst schmunzelnd bei der Übergabe der Geldprämien.