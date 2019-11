Großenehrich GroßenehrichMit seinem VW befuhr ein Mann am Mittwoch gegen 22.30 Uhr die Niederstraße in Richtung Kapellstraße. Als der 20-jährige Fahrer die Kreuzung Kapellstraße geradeaus in Richtung Promenade überqueren wollte, kam ...

Vorfahrt missachtet

Mit seinem VW befuhr ein Mann am Mittwoch gegen 22.30 Uhr die Niederstraße in Richtung Kapellstraße. Als der 20-jährige Fahrer die Kreuzung Kapellstraße geradeaus in Richtung Promenade überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Nissan eines 53-Jährigen. Wie die Polizei informiert, kam der VW-Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.