Vorstandswahl bei Liberalen im Kyffhäuserkreis

Sondershausen. Die Bad Frankenhäuserin Thekla Lottermoser bleibt die Vorsitzende der FDP im Kyffhäuserkreis.

Thekla Lottermoser wurde auf der Kreismitgliederversammlung erneut zur Vorsitzenden der FDP Kyffhäuser gewählt. Das teilte der Kreisverband mit. In Sondershausen seien am Samstag zudem Maik Drescher und Fred Degenhardt als stellvertretende Kreisvorsitzende sowie Viola Blache zur Schatzmeisterin bestimmt worden. In den Vorstand seien ebenfalls Antje Ruppe sowie der Student Paul Baudis und der Gymnasiast Leon-Rob Diekneite gewählt worden.

Inhaltlich bereiteten die Liberalen im Kreis die bevorstehende Bundestagswahl vor. Dazu war der vormalige Bundestagsabgeordnete Patrick Kurth aus Sondershausen vor Ort. Er will Spitzenkandidat der Thüringer FDP werden. Kurth sagte, dass Nordthüringen im Bundestag zu schwach vertreten sei. „Ich trete an, um dem Kyffhäuserkreis endlich wieder eine starke Stimme in Berlin zu geben“, so Kurth.

Auf Kreisebene stellten die Liberalen fest, dass sich die Zusammenarbeit zwischen FDP und CDU im Kreistag bislang bewährt habe. Sie werde weiterhin die Kooperation auf Augenhöhe vorantreiben, sagte Lottermoser. Schwerpunkt der nächsten Jahre soll die Verjüngung der Kreispartei sein. Die Kreismitgliederversammlung beschloss die Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern.