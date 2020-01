Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über die Helbe

Clingen. Bürger und Heimatfreunde sind am Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr, zu einem Vortrag über die Helbe und ihre Nebenbäche vom Wehr bei Westgreußen bis in die Unstrut bei Griefstedt eingeladen. Im Ratskeller in Clingen berichtet der Heimatforscher Peter Georgi über sein neues Buchvorhaben in Wort und Bild, besagt eine Mitteilung.

Darüber hinaus bitte Peter Georgi die Besucher, alte Unterlagen, Fotografien oder Zeichnungen von baulichen Anlagen, von Gebäuden oder Wasserwegen entlang der Helbe und ihrer Zuflüsse mitzubringen, um damit seine Forschungsarbeit ergänzen zu können. Die Unterlagen könnten direkt vor Ort eingescannt werden. Nach dem Scannen können Besitzer sie wieder mitnehmen.