Vortrag zu künstlicher Intelligenz

Einen hochkarätigen Online-Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) bietet die Volkshochschule des Kreises am Dienstag, 22. September, an. „KI – wann übernehmen die Maschinen?“ Dazu spricht ab 19.30 Uhr Klaus Mainzer. Der Münchner Wissenschaftsphilosoph war Gründungsdirektor des Munich Center for Technology in Society.

Smartphones, die mit uns sprechen, Armbanduhren, die Gesundheitsdaten aufzeichnen, Arbeitsabläufe, die sich automatisch organisieren: Unser Alltag wird zum Teil bereits von KI bestimmt ist. Mainzer betont: KI müsse sich als Dienstleistung in der Gesellschaft bewähren.

Die Veranstaltung findet laut Ankündigung in Kooperation mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldung unter vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de. Den Zugangs-Link erhalten Teilnehmer nach der Anmeldung per E-Mail.