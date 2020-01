Wände weichen für regionale Genüsse und Kultur

Wände wurden bereits aus dem alten Küchen- und Sozialgebäude vom Ferienpark auf der Feuerkuppe gerissen. Das gibt Platz für die großzügigen Räume eines Kulturcafés für die Region, dass hier entstehen soll. Auch die Durchbrüche für die hohen Glaswände, die viel Licht in den künftigen Gastraum lassen und außerdem guten Einblick und Zugang erlauben sollen, sind bereits in die Fassadenmauer gestemmt. Während des Winters könnten dort schon die Fenster und Terrassentüren eingebaut werden, baut Ferienpark-Geschäftsführerin Ina Seichter darauf, dass die milde Witterung anhält. Das Geld für den kompletten Umbau hat sie bereits zusammen, insgesamt etwa 370.000 Euro. Davon übernimmt das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung 200.000 Euro. Die Fördermittel stünden bis 2021 zum Abruf bereit, erklärte Ina Seichter. Den Rest müsse der Ferienpark aus eigener Kraft aufbringen.

Eröffnen will die Ferienparkleiterin das Café spätestens im Frühjahr 2021. Dann soll es dort auch einen Kiosk geben, in dem regionale Produkte angeboten werden. Auch in der Küche, die hier neu eingebaut wird, sollen möglichst viele Zutaten mit regionaler Herkunft verwendet werden. Auch bei den Rezepten will Ina Seichter auf den Erfahrungsschatz von Hausfrauen aus der Gegend setzen. Die vier oder fünf Stellen, die in Gastronomie und im Kiosk entstehen könnten, sollen vorrangig mit Älteren besetzt werden, die im normalen Arbeitsleben oft keine Chance mehr hätten. Auch Menschen mit Behinderung könnten hier eine Beschäftigung finden.

Besuchen könnten das Kulturcafé nicht nur Gäste des Ferienparks, betont dessen Chefin. Es soll sich zum Treffpunkt für Menschen aus der Umgebung entwickeln. Die dürften sich dann nicht nur an kulinarischen Genüssen erfreuen. Regelmäßig soll es auch kulturelle Angebote hier geben. „Zu uns kommen oft Musiker und andere Künstler, viele auch aus der Region, um hier mit anderen zu proben. Diese nehmen gern die Gelegenheit wahr, vor Publikum zu spielen“, erklärt Ina Seichter die Idee für das Kulturcafé.