Bürgermeisterwahlen im Kyffhäuserkreis sind abgesagt

Die Wahlen eines Bürgermeisters in Freienbessingen und eines Ortsteilbürgermeisters in Thüringenhausen finden definitiv nicht statt, informierte Marko Probst von der Stadtverwaltung Ebeleben, zu der die beiden Ortsteile gehören. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

Ursprünglich sollten die Wahlberechtigten -- in Freienbessingen seien das etwa 190 und in Thüringenhausen rund 90 – beider Ortsteile am Sonntag, dem 5. April, ihre Stimmen abgeben. Bis zum Dienstag vergangener Woche hätte es diesbezüglich keine gegenteilige Mitteilungen gegeben, erklärt Probst, der zugleich die Funktion des Wahlleiters inne hat. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon Bedenken gehabt hätte, ob die Wahlen stattfinden würden.

Bestätigt worden seien diese Bedenken dann am 23. März mit der Veröffentlichung der Allgemeinbestimmungen in Bezug auf die Coronakrise, die unter anderem beinhalten, dass Kommunalwahlen zunächst bis einschließlich 19. April nicht durchgeführt werden dürfen. Die Stadt Ebeleben stehe im Kontakt mit der Kommunalaufsicht und wird zu gegebener Zeit darüber informieren, wann die Wahlen stattfinden sollen. Das stünde laut Marko Probst zum jetzigen Zeitpunkt aber „völlig in den Sternen“. Und wenn es irgendwann einen neuen Wahltermin gibt, bestehe dann immer noch die Frage, ob das Verfahren mit dem Vorschlag von Bürgermeisterkandidaten wiederholt werden müsse oder nur noch der Wahlakt selbst anstehe. Aber auch hier kann der Wahlleiter derzeit keine Aussagen treffen.

In beiden Ortsteilen sollen die Einwohner in Kürze mittels einer Postwurfsendung über die Absage der Wahlen informiert werden. Auch die Briefwahl ist auf Eis gelegt. Probst informierte zudem, dass sich in Freienbessingen der amtierende Bürgermeister Helmut Penzler und in Thüringenhausen der ehemalige 1. Beigeordnete Bernfried Tennemann um die Geschicke ihrer Gemeinden kümmern würden, bis neue Bürgermeister gewählt sind.