Waldbiologin für die Possen-Wildnis

Vom Hörsaal hat es Anna Franziska Sippel direkt in die Waldwildnis am Possen verschlagen. Dort fühlt sich die 27-Jährige allerdings auch in ihrem Element. „Die Hainleite mit ihrem Buchenmischwald ist ein echter Hot-Spot in Sachen Artenvielfalt“ schwärmt sie von ihrem neuen Arbeitsort. Seit Anfang November ist sie als Stationsreferentin in der Natura-2000-Station Possen beschäftigt. Damit ist das Team an fest angestellten Mitarbeitern in der zu Jahresbeginn neu gegründeten Naturschutz-Einrichtung, die im Haus der Vereine in Jecha untergebracht ist, komplett.

In der Station soll sich Anna Franziska Sippel nicht nur mit dem Wald vor der Haustür in Hainleite und Kyffhäuser beschäftigen. Gemeinsam mit Stationsleiter Thomas Papp-Váry hat sie die Aufgabe, möglichst viele naturnahe Biotope überall in Thüringen zu einem Biotopverbund zu verknüpfen. Ziel ist, seltenen Tierarten die Chance einzuräumen ungehindert von einem Lebensraum zum nächsten durch den Freistaat und angrenzende Regionen zu wandern und so ihre Vorkommen zu vergrößern. Wie das theoretisch funktionieren kann, hat die Biologin während ihres Studiums in Nürnberg und Göttingen gelernt.

Nun mit ihrem Masterabschluss in Forstwissenschaft und Waldbiologie in der Tasche soll sie helfen, der Natur Freiräume zu verschaffen, in der sie sich möglichst ohne Eingriff durch den Menschen entwickeln kann. „Dafür ist es gar nicht so wichtig, sich um die Natur selbst zu kümmern. Entscheidend ist, bei den Menschen das Verständnis dafür zu wecken, welchen ökologischen Reichtum ein naturbelassener Wald darstellt.“ Deshalb sieht es die neue Stationsreferentin als einer ihrer wichtigsten Aufgaben, mit den Menschen in der Region das Gespräch zu suchen, auch, zwischen den Interessen von Naturschutz und Holzwirtschaft oder Tourismus zu vermitteln.

Bevor sie anfängt, an Konzepten zu arbeiten, wie sich Biotope landesweit verknüpfen lassen, will die Referentin aus der Natura-2000-Station nun erst einmal die Landschaft um die Possenwildnis mit eigenen Augen erkunden. „Im Studium war die Hainleite als Beispiel für eine große Biodiversität immer wieder mal Thema. Das hat natürlich mein Interesse an der Region geweckt. Schön, dass ich nun sogar beruflich die Gelegenheit bekomme, den Wald hier zu entdecken.“ Die will Anna Franziska Sippel demnächst auf vielen Touren durch die Landschaft nutzen. Und dabei möglichst oft auch Begleitern die Naturschätze in der Hainleite vor Augen führen. Vor allem Kinder würde sie am liebsten auf jeder Wanderung mitnehmen, um bei den Jüngsten bereits das Verständnis für Prozesse in der Natur zu wecken. Deshalb freut es sie, dass zu ihrem Aufgabenbereich die Umweltbildung gehört. „Dabei kann ich Kindern viele der Themen, die mir sowieso am Herzen liegen, etwa die Artenvielfalt in einem naturnahen Wald mit seltenen Tieren wie Wildkatze oder Bechsteinfledermaus, ganz unmittelbar erklären, bestenfalls Beispiele direkt im Wald zeigen. Noch im Herbst werde sie Veranstaltungen für Kinder auf die Beine stellen. Im kommenden Jahr sollen diese Angebote zur Regel werden, ein Arbeitsplan für die Natura-Station werde gerade im Umweltministerium geprüft, so der Leiter.