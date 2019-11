Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages war in diesem Sommer bereits im Landratsamt zu Gast.

Sondershausen. Im Bildungszentrum in Sondershausen wird noch bis 22. November eine Wanderausstellung über den Deutschen Bundestag gezeigt.

Wanderausstellung des Bundestags

Auf Initiative der Abgeordneten steht dem Deutschen Bundestag seit vielen Jahren als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit eine Wanderausstellung zur Verfügung.

In dieser Woche Zeit wird die Ausstellung auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Manfred Grund im Bildungszentrum Sondershausen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Panzerstraße 1, in Sondershausen, präsentiert, kündigt das Bildungszentrum an.

Auf einundzwanzig Schautafeln werden die wesentlichen Informationen über Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments und seiner Abgeordneten vermittelt. Auf einem Multitouch-Tisch und einem Computerterminal können Filme, multimediale Anwendungen und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. Weiterhin liegt Informationsmaterial zur kostenlosen Mitnahme bereit.

Während der Ausstellungszeit bis Freitag, 22. November stehen jeden Tag von 8 bis 18 Uhr Honorarkräfte des Deutschen Bundestages als Ansprechpartner für alle Fragen zur Verfügung. Schulklassen können sich noch für eine Führung anmelden beim Bildungszentrum unter 03632/71 17 10.