Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer sind am 19. Februar in der Region unterwegs.

Wandern im Schersengut

Zwei Wanderungen startet der Hainleite-Wanderklub am Mittwoch, 19. Februar, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Kurzstreckenwanderer treffen sich um 9.30 Uhr am Busbahnhof und fahren nach Neuheide. Von hier wird nach Sondershausen zurückgewandert. Die Seniorenwanderer treffen sich um 9 Uhr am Busbahnhof und fahren zum Schersengut. Von dort führt die Wanderung nach Auleben und wieder zurück nach Sondershausen.