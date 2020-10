Die Seniorenwanderer des Hainleite-Wanderklubs laden am Mittwoch, 28. Oktober, zu einer Wanderung rund um den Eichenberg ein. Treffpunkt ist 9 Uhr am Hauptbahnhof. Diese Wanderung musste am 14. Oktober wegen Regens ausfallen. Die geplante Wanderung der Kurzstreckenwanderer am 28. Oktober in Mühlhausen muss coronabedingt leider ebenfalls ausfallen.