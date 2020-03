Die Hainleite-Wanderer sind am Mittwoch wieder unterwegs.

Wanderung im Helbetal

Zwei Wanderungen bietet der Hainleite-Wanderklub lädt am kommenden Mittwoch, 11. März, wieder an. Die Kurzstreckenwanderer fahren um 10 Uhr vom Busbahnhof zum Possen. Von hier wird über den Randweg nach Bebra zurückgewandert. Die Seniorenwanderer treffen sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Achteckhaus. Gefahren wird zur Steinmühle im Helbetal. Die Tour führt von hier zur Bungalowsiedlung, Ingelstedt, Viehweide bis zur Helbeburg.