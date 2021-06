Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer aus Sondershausen dürfen wieder gemeinsam wandern gehen.

Es ist wieder soweit, der Hainleite Wanderclub kann wieder wandern gehen. Am Mittwoch, 16. Juni, ist um 9 Uhr Treffpunkt an der Gänsespitze in Sondershausen zur Wanderung nach Berka. Am Samstag, 19. Juni, brechen die Hainleite-Wanderer bereits um 8 Uhr auf. Treffpunkt ist das Achteckhaus in Sondershausen für eine Fahrt in den Harz. Ziel des gemeinsamen Ausflugs ist der Brocken.