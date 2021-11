Foto: Henning Most

Der Hammateich in der Stillen Liebe in Sondershausen.

Wanderung zur Stillen Liebe in Sondershausen

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer unternehmen am 27. November zwei Touren in Sondershausen.

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen ist in dieser Woche auch am Sonnabend, 27. November, unterwegs. Zwei Wanderungen werden angeboten. Über Haardt, Grenzsteinweg und das Hammatal führt die erste Wanderung über 10 Kilometer bis zur Stillen Liebe. Treffpunkt ist 9 Uhr das Ärztehaus am Wippertor. Um 10 Uhr startet die zweite Wanderung auf dem Marktplatz. Die Teilnehmer laufen durch den Park, Fasanerie, Heimental, Haardt und das Hammatal bis zur Stillen Liebe.