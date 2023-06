Wasserthaleben: Neuer Rekord bei den Einsatzzahlen

Bei einem Feldbrand bei Bad Tennstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) rückte die Freiwillige Feuerwehr Wasserthaleben im Juli vergangenen Jahres zur Unterstützung an.

Wasserthaleben. Im vergangenen Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr in Wasserthaleben in 50 Fällen ausrücken.

So oft wie im vergangenen Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr noch nie ausrücken. 50 Einsätze absolvierten die Mitglieder der Einsatzgruppe. „Das ist ein neuer Rekord in der 139-jährigen Geschichte unserer Ortswehr“, kommentierte Ortsbrandmeister Manuel Wölbing die Bilanz bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr vor wenigen Tagen.

Technische Hilfeleistungen forderten die Einsatzkräfte am häufigsten. 34 Einsätze dieser Art gab es 2022. In 16 Fällen wurde die Wasserthalebener Wehr zur Brandbekämpfung alarmiert.

In besonderen Situationen wichtig ein offenes Ohr zu haben

Häufige Stürme hatten bereits im Februar die Feuerwehrleute mit 14 Alarmierungen in Atem gehalten. Stark gefordert waren sie dann wieder im Juli während einer Trockenperiode, mit vielen Flächen und Feldbränden. „Wir wurden bis in den Unstrut-Hainich-Kreis gerufen, um bei einen 150 Hektar großen Feldbrand eine weitere Ausbreitung zu verhindern“.

Zusammen mit 250 Einsatzkräften aus 24 weiteren Feuerwehren aus dem Landkreis Sömmerda, dem Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis waren die Wasserthalebener dort über vier Stunden im Einsatz. Die Ausbreitung des Feuers zu verhindern gelang den Einsatzkräften auch bei einem Wohnhausbrand in Wenigenehrich, beim Brand im Gartencenter in Greußen und beim Schornsteinbrand in Niederspier. Das Wichtigste, betonte Manuel Wölbing, sei, dass bei den Einsätzen 2022 keine Kameraden aus den eigenen Reihen verletzt wurden.

Jedoch wurden im vergangenen Jahr zehn verletzte Personen an den verschiedenen Einsatzstellen vorgefunden, wobei für eine Person jede Hilfe zu spät kam. „Das sind für uns auch besondere Situationen, wo es wichtig ist unter den Kameraden immer ein offenes Ohr zu haben und zur Not weitere Hilfe, wenn es nötig ist zu organisieren“, so Wölbing.

Die Feuerwehr organisierte auch wieder das Osterfeuer in Wasserthaleben und unterstützte die Vereine beim Dorf-und Sportfest sowie dem Weihnachtsmarkt.

Neun Kameraden qualifizieren sich zum Kettensägenführer

Besonders erfreulich waren die Leistungen, welche beim Truppführer-Lehrgang in Greußen gezeigt wurden. Unter der Regie des Kreisausbilders Ingo Wolf, absolvierte Julia Müller und Marvin Weidhaus die Prüfungen mit Erfolg und wurden zur Hauptfeuerwehrfrau und Hauptfeuerwehrmann befördert. Neun Kameraden qualifizierten sich zum Kettensägenführer.

Übergeben wurde das neue „gebrauchte“ Kleinlöschfahrzeug. Die Anschaffung war nötig, da das 37 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug einen größeren Defekt an der Elektrik erlitten hatte. Gewählt wurde zur Versammlung der stellvertretende Ortsbrandmeister. Karsten Schmidt, der dieses Amt acht Jahre ausgeübt hat, ist zurückgetreten, um der jüngeren Generation Platz zu machen. Frank Lumnitz heißt der neue stellvertretende Ortsbrandmeister.

Im kommenden Jahr steht in Wasserthaleben eine große Feier an. Die freiwillige Feuerwehr feiert ihr 140-jähriges Bestehen. Die Pläne für die Feierlichkeit liegen bereits in den Schubkästen, berichtet Manuel Wölbing.