Weichkäse, neues Wasserrad und eine Speiseeispremiere beim Hoffest des Ziegenhofs Peter in Greußen

Greußen. Ziegenhof Peter in Greußen hat zum Mühlentag am Pfingstmontag zum Hoffest eingeladen. Besucher kommen in Scharen.

„Es ist Wahnsinn“, sagt Katja Peter mit Blick auf die Besucherscharen. Anlässlich des Mühlentags hat der Ziegenhof Peter in Greußen zu seinem Hoffest eingeladen. Nach drei Jahren Coronapause und Kaiserwetter am Pfingstmontag hätte der Zuspruch nicht größer sein können. Dass es um 10 Uhr schon so voll ist, damit habe man nicht gerechnet, „wir sind aber auf viele Gäste eingestellt“. Mit der Bewerbung des Hoffestes habe Familie Peter bereits am 1. Januar dieses Jahres über soziale Medien begonnen, „bevor alle Pfingsturlaub buchen“, sagt Katja Peter schmunzelnd.

„Eine Attraktion ist das neue Wasserrad“, erzählt sie weiter. Das sei erst seit diesem Jahr in Betrieb und erzeuge auch ein bisschen Strom. Des Weiteren habe es zum Hoffest eine Premiere gegeben. Erstmalig wurde an diesem Tag das Eis aus eigener Herstellung angeboten. Neben den Klassikern wie Schoko und Vanille gab es auch Sorten, die mit Zickolo-Joghurt oder Früchten kombiniert wurden.

Besucher konnten ihren eigenen Ziegenkäse herstellen

Auch sonst hatte man beim Hoffest den zahlreichen Besuchern so einiges geboten. So konnte man sich in der Hofkäseschule den eigenen Ziegen-Weichkäse herstellen und für den späteren Verzehr mit nach Hause nehmen. Bei dem Angebot für die ganze Familie zeigte die Tochter einer Angestellten, wie der Käse produziert wird. Des Weiteren fanden ganztägig Führungen in der Mühle statt, darunter auch spezielle für Kinder.

Ein interessantes Mitmachangebot gab es in der Hofkäseschule. Unter Anleitung von Angelique Pohl (3. von rechts) konnten Besucher selber Käse herstellen.. Foto: Christoph Vogel

Eine Technikschau, der Auftritt der Grundschule der Thüringer Gemeinschaftsschule Greußen, Blasmusik, Ponyreiten und Kutschfahrten – beides kostenlos – standen ebenfalls auf dem Programm. Natürlich sei auch ein Blick in die Ställe möglich gewesen, wo die Thüringer Waldziegen – dabei handelt es sich um eine regionale Rasse – gehalten werden. Um das Angebot zu bereichern, habe man noch einige wenige Aussteller vor Ort gehabt.

Zu den kulinarischen Highlights zählten neben dem Speiseeis unter anderem Kaffee und Kuchen, Ziegenrostbratwürste und -bockwürste sowie Käsespätzle, zählte Katja Peter auf.

Und am Abend sei es interessierten Besuchern noch möglich gewesen, beim Melken der Ziegen zu zusehen. Katja Peter bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern, ohne die das Hoffest so nicht möglich gewesen wäre. So hätten sich alle Helfer an ihren jeweiligen Ständen sehr gut selbst organisiert, „das war eine ganz große Team-Arbeit“, betonte sie.