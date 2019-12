Foto: Henning Most

Gleich zweimal treten die Chöre des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in der Aula der Schule in Sondershausen auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtskonzerte des Scholl-Gymnasiums

Stürmischen Applaus ernteten die Chöre des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zum Weihnachtskonzert der Schule vom Publikum. Bis auf den letzten Platz war die Aula am Dienstagabend besetzt. Der Kinderchor unter Leitung von Conny Boltze eröffnete den Konzertreigen. Anschießend trat der Jugendchor unter Leitung von Sabrina Böttcher auf. Dargeboten wurden bekannte, aber auch neue Advents- und Weihnachtslieder. Nachwuchsmusiker unterstützten das Chorkonzert. Der gemeinsame Auftritt beider Chöre unter Leitung von Sabrina Böttcher und am Klavier mit Conny Boltze am Ende der beiden Konzertaufführungen waren ein weiterer Höhepunkt.