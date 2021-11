Der Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren zog Hunderte Besucher an. (Archivbild)

Weihnachtsmarkt in Greußen ist abgesagt

Greußen. Die Corona-Beschränkungen lassen keine entspannte Atmosphäre zu, heißt es in der Begründung.

„Wir haben den Weihnachtsmarkt schweren Herzens abgesagt“, informierte Torsten Abicht (parteilos), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen. Dazu habe er sich nach einem Gespräch mit seinen Beigeordneten und dem Ortschaftsbürgermeister Greußens entschlossen. Die momentane Corona-Situation mit drohenden Verschärfungen und Einschränkungen durch 2G-, 3G- oder 3G+-Regeln, seien keine guten Voraussetzungen, um den ursprünglich am 4. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt in entspannter Atmosphäre feiern zu können, so die Begründung.

Die Absage erfolge bereits jetzt, weil man sich gegenüber eingeladenen Schaustellern, Händlern, beteiligten Vereinen und der Thüringer Gemeinschaftsschule verpflichtet sieht, rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen.