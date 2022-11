Der Weihnachtsmarkt wird in Holzthaleben von Vereinen und dem Ortsteilrat organisiert. So war das auch schon im Jahr 2014 (im Bild), als auch hier schon die Kinder ein Programm aufführten.

Holzthaleben. Am ersten Advent wird in Holzthaleben zum Weihnachtsmarkt willkommen geheißen.

Traditionell am ersten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt in Holzthaleben statt. So wird es auch in diesem Jahr so sein, dass die verschiedenen Vereine und der Ortsteilrat am Sonntag, dem 27. November, unter der geschmückten Festhalle auf dem Sportplatz zu vorweihnachtlichem Ambiente willkommen heißen.

Um 15 Uhr hält Pfarrerin Eilice Neuland eine Andacht, und im Anschluss führen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Tausendfüßler ein Programm auf. Es gibt ein kreatives Bastelangebot für die kleinsten Besucher des Weihnachtsmarktes, und an den vielen Verkaufsständen können weihnachtliche Dekorationen und Süßspeisen oder auch das eine oder andere ganz besondere Geschenk besorgt werden. Für ausreichend Essen und Trinken ist nach bester „Thaleber Art“ gesorgt. Es gibt Rostwürstchen, Waffeln, Eierpunsch und vieles mehr, heißt es von den Veranstaltern.