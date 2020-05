Bunt bemalte Steine liegen an einigen Stellen im Kreisgebiet aus. Sie sollen ein wenig Freude in die Corona-Zeit bringen.

Weiterhin keine Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Seit über einer Woche gibt es im Kyffhäuserkreis keine neuen Infektionen an Corona. Laut Kreisverwaltung liegt die Anzahl aller Infizierten unverändert bei 45. Ein Patient befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Verstorben ist am Coronavirus niemand im Kreis. 56 Kontaktpersonen sind zur Zeit in Quarantäne. 40 Personen gelten inzwischen als genesen. Der Kyffhäuserkreis hat knapp 77.000 Einwohner.