Weniger Touristen besuchen Landkreis

Nach den Lockerungen der ab März geltenden Corona-Beschränkungen erholt sich die Zahl der Gästeübernachtungen und Ankünfte von Touristen im Kyffhäuserkreis wie auch in ganz Thüringen nur langsam, teilte das Statistische Landesamt mit. Wie bereits in den vergangenen Monaten verzeichnete das Reisegebiete Südharz Kyffhäuser auch im August sowohl bei Gästeankünften als auch bei Übernachtungen deutliche Verluste. 16.865 Touristen wurden im August in der Region gezählt. Das war ein Minus gegenüber dem Vorjahresmonat von 19,8 Prozent. Bei den Übernachtungen fiel das Ergebnis noch ein wenig schlechter aus. 51.096 waren es, gegenüber August des vergangenen Jahres war das ein Rückgang um 23,2 Prozent.