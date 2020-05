Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn Dich der Enkel fragt: Was ist Pfingsten?

„Opa, ich soll einen Aufsatz über Pfingsten schreiben. Was ist das eigentlich für ein Fest?“

„Nun ja, das Pfingstfest ist das Ende der Osterzeit. Spätestens dann werden die Ostersträucher und -brunnen abgeschmückt.“

„Und was ist das für ein Name? Was bedeutet der?“

„Der Name klingt etwas fremd und ist es auch. Er kommt aus dem Griechischen und heißt 50.“

„Wieso heißt ein Fest nach einer Zahl?“

„Nun, Pfingsten liegt genau 50 Tage nach Ostern. Insofern ist der Name gar nicht schlecht gewählt und lässt sich leicht merken.“

„Und was feiern die Menschen da?“

„Sie denken an eine Begebenheit in der Bibel. Vierzig Tage nach Ostern kehrte Jesus zu seinem Vater zurück. Da feiern wir Himmelfahrt. Damit wurden Vater und Sohn wieder als eine Person verstehbar, die durch Weihnachten in zwei Personen unterschieden werden konnten: GOTT des Himmels (Vater) und GOTT der Erden (Sohn).

Wenn nun aber der Sohn wieder beim Vater ist, wie kann die Gegenwart GOTTes in einem Bild gefasst werden?

Es ist das Bild des Geistes. Und weil es GOTTes Geist ist, wird er Heiliger Geist genannt und daran denken die Christen zu Pfingsten.“

„Was ist da mit dem Geist passiert?“

„Die Bibel erzählt in der Apostelgeschichte davon, dass der Heilige Geist über die Menschen kam und selbst die einfachsten Menschen in Verzückung gerieten und plötzlich fremde Sprache sprachen, die Sie vorher nicht kannten. Das muss wohl so ungewohnt gewesen sein, dass es für manche wie Trunkenheit wirkte. Der Apostel Petrus widersprach dem aber und machte deutlich, dass es der Heilige Geist ist und tatsächlich hörte die Begeisterung nicht auf. Ängstliche Menschen wurden plötzlich mutig und bekannten sich zu Jesus. Das war damals mit dem Tode belegt, den viele Christen auch in den Arenen starben. Aber sie hatten keine Angst, denn seit Ostern ist Ihnen ja klar, dass der Tod nicht mehr das letzte ist, sondern dass Jesus den Tod besiegt hat.“

„Dann ist das Fest ja ein Fest der BeGEISTerung. Das ist eine schöne Überschrift für meinen Aufsatz. Ohne Rauschmittel, aber mit großer Zukunftshoffnung. Ein schönes Fest.“

Ein gesegnetes Pfingstfest, Ihr Kristóf Bálint