Wie aus Abfall wieder Nährstoff wird

Laub, Zweige – der klassische Grünschnitt landet derzeit auf dem Hof der kreiseigenen Kompostieranlage in Allmenhausen. Der Jahreslauf lässt sich auf dem großen Haufen gut ablesen. „Nach dem Laub kommen die Weihnachtsbäume. Ab März folgen wieder die Grünabfälle. Im April dann der erste Grasschnitt“, erzählt Steffen Kranhold, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Landratsamt. „Dazwischen die Küchenabfälle.“ Aus all den Abfällen wird in Allmenhausen wieder etwas Brauchbares gemacht. Wie im Komposter im Garten, nur größer. Viel größer.

Unter dem Hallendach sind zehn Mieten auf einer Länge von 60 Metern aufgehäuft. Einmal pro Woche werden sie von einer Maschine umgesetzt. Von außen nach innen, von vorn nach hinten wird der Abfall gewendet, erzählt Steffen Krahnhold. Ein bis zwei Stunden benötigt das Umsetzgerät für eine der Reihen. Ohne Handarbeit geht es auch in einer Kompostieranlage, die jährlich 6500 Tonnen Bioabfälle verarbeiten kann, nicht.

Das Umsetzgerät setzt in ein bis zwei Stunden eine der 60 Meter langen Mieten mit Bioabfall um. Foto: Henning Most

Bevor die Mikroben arbeiten können, muss man ihnen erst einmal das Richtige anbieten. Zwischen Nudelresten und faulen Äpfeln findet sich auch jeder andere Unrat, der in einem Haushalt anfallen kann: Windeln, Plastedosen, Blumentöpfe, Steine. Mit dem Handzwicker sortiert ein Mitarbeiter aus den Haufen die Störstoffe heraus. Immer wieder marschiert er die langen Reihen ab und pickt den Müll heraus. 500 Tonnen Restmüll kommen so im Jahr noch einmal zusammen und landen in der Tonne.

„Jetzt beginnt die Kunst“, sagt Krahnhold. Das richtige Verhältnis von Sauerstoff und Wasser sei am wichtigsten. Das wird täglich kontrolliert. Für jede Miete führen die Mitarbeiter ein Tagebuch. Dort vermerken die Mitarbeiter welche Temperatur in der Miete herrschte. An jedem Arbeitstag wird die mit einem Einstechthermometer gemessen. Mindestens drei Wochen seien 55 Grad notwendig für den Verrottungsprozess, erläutert Steffen Krahnhold. Auch nach der Feuchte werde geschaut. Wird bewässert, ist das ebenfalls im Tagebuch nachzulesen. Ist es zu trocken, stoppt der Prozess.

Nach bis zu acht Wochen ist derRottungsprozess abgeschlossen

Qualitätsprüfung der Komposterde durch Praktikant Pascal Jessel, Anlagenwart Dirk Etzel und Sachgebietsleiter Steffen Kranhold (von links). Foto: Henning Most

Nach sechs bis acht Wochen, je nach Jahreszeit, ist der Rottungsprozess abgeschlossen. 40 Prozent seines Volumens hat die Miete im Verlauf dieses Prozesses verloren. Dann kommt wieder eine der großen Maschinen ins Spiel, die am Rand der Halle stehen. „Ein Radlader fährt die fertige Miete zur Siebmaschine“, berichtet der Sachgebietsleiter. Dort wird der Kompost noch einmal gesiebt. „Zwei Körnungen können wir bieten. Für die Landwirtschaft 10 bis 20 Millimeter und für den Garten bis 10 Millimeter“, erklärt Krahnhold. 90 Prozent der Komposterde werde allerdings von Landwirten abgenommen. Die kostet das zehn Euro pro Tonne. Kommt ein Kleingärtner dann müsste sie fünfzehn Euro pro Tonne zahlen.

Die meisten aber kommen nach Allmenhausen, um ihre Gartenabfälle loszuwerden. Sieben Annahmestellen hat der Landkreis inzwischen eingerichtet, damit Bürger ihre Gartenabfälle nicht so weit transportieren müssen. Nicht alles passt in die Biotonne. Und seit nicht mehr verbrennt werden darf, wächst auch im Kyffhäuserkreis der Berg an Gartenabfällen. „8000 Tonnen Bioabfälle fallen jedes Jahr an“, erzählt Steffen Krahnhold. „Ein Teil davon müssen wir an andere Kompostieranlagen abgeben.“