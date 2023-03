Wiehe: Don Kosaken singen in St. Johannes

Schönewerda. Ein Konzert geben die Maxim- Kowalew-Don-Kosaken im Mai in Schönewerda.

Die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken geben am Donnerstag, 4. Mai, ein festliches Konzert in der Sankt-Johannes-Kirche in Schönewerda. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Chor wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit. Anknüpfend an die Tradition der großen, alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Chorgesang und Soli sind in stetem Wechsel zu hören – Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre. Im neuen Konzertprogramm dürfen auch Wunschtitel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ nicht fehlen.

Karte gibt es im Vorverkauf beim Förderverein der St.-Johannes-Kirche, im Pfarramt in Schönewerda; in Roßleben in der Buchhandlung Wilhelm Sauer; in Wiehe beim Unstrut-Echo; in Artern beim Versandhandel & Bürobedarf Hagel sowie an der Abendkasse. Die Karten kosten pro Personen 25 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 28 Euro.