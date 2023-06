Wiehe: Letzter Versuch für Wochenmarkt am 5. Juni

Wiehe. Entgegen des Wochenmarktsterbens soll in der Ranke-Stadt wieder einer etabliert werden. Im Juni entscheidet sich, ob der Mut dafür belohnt wird.

Alle Wieheschen und Interessierten haben am 5. Juni die Wahl: Sie können sich um den Platz um die St. Bartholomäus-Kirche in der Zeit von 8 bis 12 Uhr beim neu aufgelegten Wochenmarkt mit Pflanzen, Gemüse und Bekleidung eindecken – oder eben nicht. Seit Frühjahr gibt es in der Ranke-Stadt nach Jahren ohne Wochenmarkt den Testlauf, wieder einen solchen für die Bürger zu schaffen. Einmal im Monat. Derzeit steht der Markt jedoch auf der Kippe. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Bisherige Resonanz in Wiehe war verhalten

Laut Marktmeisterin Karola Markmann erwarten Marktinteressierte am kommenden Montag vier Stände. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei auch die Gulaschkanone vor Ort, so Markmann. Bei den zurückliegenden drei Markttagen in Wiehe war die Besucherfrequenz sei verhalten, sagte sie. Händler wurde zum Zwecke des Testlaufes angeboten, die ersten drei Mal ohne Standgebühr den Wieheschen Platz stets am ersten Montag im Monat zu bevölkern, damit die Selbstständigen herausfinden können, ob und inwieweit sich der Markt rechne.

Die Bilanz mehrerer Händler nach den bisherigen Wiehe-Markttagen war ernüchternd. Es rechne sich kaum und wenn dann auch noch die rund ein Drittel höheren Standgebühren dazu kämen, lohne es sich noch weniger. So die einstimmige Resonanz der Händler, die mit Essen, aber auch Lederwaren und Bekleidung etc. die letzten Male in Wiehe ihre Waren anboten.

Eine Chance gibts aber noch: Am 5. Juni warten die Händler noch einmal auf Kunden. „Wir hoffen, dass die Leute das Angebot annehmen“, wünschte sich Landgemeinde-Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD).

Nach dem kommenden Markttag werde bilanziert und gegebenenfalls auch entschieden, das Wochenmarktangebot in der Ranke-Stadt wieder einzustampfen.