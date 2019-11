Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildnis noch ohne Wegzeichen

Für Wanderer geht es durch den wilden Wald am Possen fast nur noch der Nase nach. Wegweiser verschwinden dort nach und nach. Neue werden vorerst auch nicht aufgestellt, wie Thomas Papp-Váry, der Leiter der Natura-2000-Station Possen auf Nachfrage erklärt. Bislang ist auch nicht zu erkennen, wo Spaziergänger auf den Wegen durch die Hainleite bei Sondershausen in die Wildnis eintreten und wo sie das stillgelegte Gebiet verlassen.

Zu den Aufgaben seiner Station gehöre zwar, Besucher in die Waldwildnis zu lotsen und sie dort Natur erleben zu lassen, die sich von Menschenhand weitgehend unberührt entwickelt. Ob die Gäste dafür allerdings auf dem dichten Netz an breiten Wegen wandern können, das bislang noch den bis vor einem Jahr vom Forst genutzten Baumbestand durchzieht, bezweifelt der Stationschef. Ein Konzept, wie sich möglichst ungestörte Wildnis mit einem touristisch attraktiven Wegenetz sinnvoll verknüpfen lässt, kennt Papp-Váry bislang allerdings noch nicht.

„Natürlich sollen die Wege, die den Menschen in der Region als Ausflugsrouten vertraut sind, nun nicht komplett aufgegeben werden“, stellt er klar. Unbestritten etwa müssen die Straße zum Rondell oder der Weg zum Spatenbergturm weiterhin gepflegt werden. An solchen Hauptwegen werde es in Zukunft auch wieder eine systematische Beschilderung geben, so Papp-Váry. „Einige Routen durch den Wald werden wir aber auch der Natur überlassen“, kündigt er an. Wenn sich die Wildnis ein paar Jahre entwickelt hat, werde es zudem auch Laien am Waldbild sofort erkennbar sein, wenn er den naturbelassenen Bereich in der Hainleite betritt.

Auch die zukünftigen Wege durch die Wildnis müssen gesichert werden, wenn sie als offizielle Tourismusrouten gekennzeichnet sind. Mit den Sicherungsarbeiten werde die Natura-2000-Station Mitarbeiter von Thüringenforst beauftragen, erklärt der Stationsleiter. „Wie wir die Beschilderung handhaben, ist noch nicht geklärt.“ Grundsätzlich gebe es aber auch keinen zwingenden Bedarf, am Possen Routen auszuweisen. Dort verliefen keine offiziellen Wanderwege mit überregionaler Bedeutung für den Tourismus.

Ein eigenes Konzept für die Besucherführung entwickelt Ralf Hubert, der Revierförster am Possen, bereits für den Erholungswald, der sich an die Wildnisfläche anschließt. Dort werde in nächster Zeit auch ein neues Wegweisersystem aufgebaut, kündigt er an. Auch ein Naturlehrpfad sei vorgesehen.

Wanderwege im Possenwald

Barbarossawanderweg, Hainleite-Wanderweg, Possen-Rundweg

Wie werden Wanderwege markiert?

Das Deutsche Wanderinstitut empfiehlt die Markierung von Wanderwegen, damit Wanderer ohne Hilfe weiterer Karten oder Führer zuverlässig auf der vorgesehenen Route zum Ziel finden.



- gut sichtbar: Ein Wanderweg wird in beide Richtungen benutzt, deshalb wird in beide Richtungen markiert. Die Zeichen sollten dem Wanderer schon von weitem ins Auge fallen. Sie werden deshalb in Front zu den Wanderern angebracht, nicht seitwärts.

- unmissverständlich: An jeder Wegkreuzung oder Einmündung muss der Wegverlauf durch mindestens ein Zeichen klar erkennbar werden. An einem Abzweig mit Richtungswechsel sollte das nächste Zeichen schon vom Abzweig zu sehen sein.

- in ausreichend dichtem Abstand: Der Abstand richtet sich nach der Übersichtlichkeit des Weges. Als regelmäßiger Abstand auf gut erkennbaren Wegen wird als Faustregel etwa 200 Meter empfohlen. Je unübersichtlicher der Weg, desto mehr Schilder werden empfohlen. Quelle: Deutsches Wanderinstitut